Il Sole 24 Ore si avvicina al pareggio, forte crescita ricavi (+8,1%)

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° semestre dell'anno con risultati in netto miglioramento, per l'incremento di margini e ricavi. Ilmilioni, ma in miglioramento di 2,9 milioni erispetto al rosso di 3m3 milioni dell'anno precedente.(96,8 milioni di euro nel primo semestre 2021) in(+7,8 milioni di euro) rispetto al pari periodo del 2021. Una crescita trainata dal buon andamento della raccolta pubblicitaria, dallo sviluppo dei prodotti dell’area Servizi Professionali e dalle mostre di 24 ORE Cultura.positivo per 10,4 milioni di euro, in miglioramento di 3,1 milioni (positivo per 7,3 milioni al 30 giugno 2021).positivo per 2,3 milioni di euro, in miglioramento di 3,4 milioni (negativo per 1,1 milioni al 30 giugno 2021).negativa per 49,5 milioni di euro, in miglioramento di 14,3 milioni rispetto ai 63,8 milioni di euro negativi al 31 dicembre 2021 principalmente per l’andamento del capitale circolante netto incluso nei flussi di cassa dell’attività operativa.