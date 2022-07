INWIT, utile netto sale a 73,9 milioni euro e ricavi +9,3%

INWIT

(Teleborsa) -chiude i conti al 30 giugno con unrispetto allo stesso periodo 2021.si attestano acon unanel secondo trimestre del 2022 rispetto all’anno precedente, conseguenza del progressivo impatto delle nuove ospitalità contrattualizzate nei precedenti trimestri., con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo 2021. Tale crescita, insieme alla maggiore efficienza nei costi di locazione, ha portato ad un’espansione del, che si attesta a 143,5 milioni di euro ().Ilè pari a 101,1 milioni di euro, in crescita del +10,7% rispetto allo stesso periodo 2021. Glisono pari a circa 38,8 milioni di euro in crescita del +6,4% rispetto al trimestre precedente.si attesta al 30 giugno 2022 a 4,3 miliardi di euro. L’incremento, in linea con le attese, è dovuto al pagamento del dividendo.mentre vieneper riflesso del mutato scenario inflattivo e dell’indicizzazione a tale variabile dei contratti. Ricavi attesi a 920-960 milioni di euro, EBITDA a 840-880 milioni di euro ed EBITDAaL 650-690 milioni di euro.