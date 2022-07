Stabile la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta in cauto rialzo per la borsa die per le altre piazze asiatiche, il giorno dopo che la Fed ha deciso un rialzo di 75 punti base dei tassi di interesse, come peraltro atteso.L'indice giapponeseè sostanzialmente stabile (+0,2%), mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,59%.Poco sotto la parità(-0,42%); poco sopra la parità(+0,66%).Positivo(+1,3%); come pure, buona la prestazione di(+1,05%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,70% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%.Il rendimento dell'tratta 0,2%, mentre il rendimento delè pari 2,78%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 3,7%; preced. -7,5%).