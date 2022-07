USA in recessione tecnica. Borsa di New York non si spaventa

Dow Jones

(Teleborsa) -, avendo segnato il secondo trimestre negativo. Il PIL americano è sceso dello 0,9% su trimestre dopo il -1,6% precedente, facendodegli analisti che indicavano un incremento dello 0,5%. UNa frenata condizionata dai consumi che rallentano a +1% da +1,8%.Ma il Presidente americano, citando Powell, ribadisceed afferma che ildopo le misure assunte dalla banca centrale statunitense."Anche se ci troviamo ad affrontare sfide globali storiche,", prosegue Biden, segnalando "il nostro mercato del lavoro resta solido, e le spese dei consumatori continuano a crescere".Stessa fiducia è stata espressa dalla Segretaria al Tesoro, secondo la quale "Frattanto,e mostra un guadagno dell'1,03% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.067 punti. In moderato rialzo il(+0,65%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,89%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,14%),(+1,93%) e(+1,65%). Il settore, con il suo -1,31%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,90%),(+3,10%),(+2,84%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.scende dell'1,03%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.(+16,01%),(+6,58%),(+6,38%) e(+3,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,20%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,27%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,97%.Scende, con un ribasso del 6,62%.