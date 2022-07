Asia tentenna. Moderate perdite a Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - I mercati asiatici appaiono tentennanti, a dispetto della buona seduta di Wall Street, che ha ignorato il dato del PIL e l'ultimo aumento dei tassi annunciato dalla Fed.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea,perde l'1,01%,.Depresso il mercato di(-2,39%); guadagni frazionali per(+0,3%).Sale(+0,75%); con analoga direzione, positivo(+0,83%).Composto ribasso per l', in flessione dello 0,78% sui valori precedenti. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,27%.Il rendimento dell'scambia 0,18%, mentre il rendimento per ilè pari 2,76%.