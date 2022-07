Milano sostenuta segue l'andamento dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, dopo le positive indicazioni arrivate dai dati del PIL.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,21%. Lieve aumento dell', che sale a 1.761,3 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,83%.Lieve calo dello, che scende a +237 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,22%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,90%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,17%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,60%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 24.421 punti.Ottima la prestazione del(+1,76%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1,33%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 5,46%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,60%.Svettache segna un importante progresso del 3,73%.Vola, con una marcata risalita del 3,35%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.di Milano,(+6,74%),(+5,18%),(+4,79%) e(+3,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.scende dell'1,36%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.