Wall Street positiva, resta alta l'inflazione

Apple

Amazon

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

beni di consumo secondari

beni industriali

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

telecomunicazioni

Chevron

Caterpillar

Apple

DOW

Intel

Procter & Gamble

Cisco Systems

Merck

Amazon

Apple

KLA-Tencor

Constellation Energy

Intel

Dexcom

Comcast

JD.com

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si avvia a chiudere la seduta odierna al rialzo, l'ultima della settimana e del mese di luglio, dopo che ieri è emerso cheLa prima lettura deltrimestre ha mostrato che l'economia statunitense si è contratta ancora dopo il calo registrato nel primo trimestre. E, misura preferita dalla, è balzata a giugno facendo segnare il più grande rialzo mensile dal febbraio 1981. Ma le trimestrali positive di big tech, comesostengono Wall Street.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,54%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,95% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.111 punti. In rialzo il(+1,04%); sulla stessa linea, sale l'(+1,17%).(+3,83%),(+3,40%) e(+1,38%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,78%),(-0,62%) e(-0,53%).Tra i(+8,22%),(+4,42%),(+3,20%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,93%.In apnea, che arretra del 5,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Tra i(+11,11%),(+3,20%),(+3,11%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,36%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,03%.Scende, con un ribasso del 4,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,3%)15:45: PMI Chicago (atteso 55 punti; preced. 56 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51,1 punti; preced. 50 punti).