Asia positiva con dati cinesi. Borsa di Tokyo in rialzo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, di rimando ad alcuni positivi dati cinesi, in particolare quello del PMI dei servizi che ha evidenziato una espansione ila luglio è sceso a 53,8 punti dai 54,7 di giugno, ma resta superiore ai 50 e quindi in zona espansione: in calo anche ilche resta anch'esso sopra i 50 punti.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,56%. Molto bene le borse cinesi, conche guadagna l'1,05% rispetto alla seduta precedente.Senza direzione(-0,07%); sulla stessa tendenza, pressoché invariata(-0,03%).Poco sopra la parità(+0,64%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,52%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,57%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,19%, mentre il rendimento deltratta 2,73%.