Debole Wall Street. Focus su tensioni con Cina e trimestrali

(Teleborsa) -, che ieri ha chiuso la prima seduta della settimana e del mese di agosto in leggero ribasso penalizzata dal comparto energetico. Gli investitori temono che una visita programmata della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan possa. Ciò pesa anche sulle, che continua a perdere terreno prima della riunione dell'OPEC+. Dei prezzi alti del greggio nel secondo trimestre hanno beneficiato le major, conche è stata l'ultima in ordine temporale a comunicare un enorme guadagno e un forte aumento del suo programma di dividendi e riacquisti.ha registrato per la prima volta un flusso di cassa positivo nel secondo trimestre del 2022.ha diffuso una trimestrale deludente per i problemi alla suppy chain e per l'uscita dalla Russia. KKR ha registrato una maxi perdita per svalutazioni e rallentamento dei deal a livello globale.si conosceranno i risultati diLa giornata è priva disignificativi, a parte i dati. Il Dipartimento del lavoro pubblica infatti il suo sondaggio mensile sui posti di lavoro vacanti, che fornisce informazioni sull'andamento del mercato del lavoro.Sessione negativa per Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,81%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.096 punti. In frazionale calo il(-0,45%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,56%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. Nel listino, i settori(-1,11%),(-1,03%) e(-1,01%) sono tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,46%.Crolla, con una flessione del 2,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,24%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,07%),(+3,34%),(+2,83%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 47 punti; preced. 52,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 55,3 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,2%; preced. 1,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,52 Mln barili).