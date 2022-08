IGD, finanziamento green da 215 milioni con pool di banche

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un contratto di. Lo strumento ha scadenza a tre anni, con opzione di estensione sino a cinque anni in capo alla società.agisce in qualità di Global Coordinator, Green Coordinator; Banca Nazionale del Lavoro,, Cassa Depositi e Prestiti, China Construction Bank,Capital Services Banca per le Imprese agiscono in qualità, tra l'altro, di finanziatori.Il finanziamento sarà utilizzato per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. "" di cui al "Green Financing Framework" della società. In tale contesto verrà anchecon un pool di banche e istituzioni finanziatrici per un importo pari a massimi originari 200 milioni di euro, sottoscritto nell'ottobre 2018."Questo, inquadrato all'interno del Green Financing Framework pubblicato lo scorso marzo, è la dimostrazione che IGD intende essere all'avanguardia nell'affrontare le tante sfide poste dalle tematiche ESG, anche confermando l'impegno per l'ottenimento di strumenti di finanziamento coerenti con la nostra strategia di decarbonizzazione", ha dichiarato l'