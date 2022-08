Milano effervescente in linea con le altre Borse europee

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -. A muovere i titoli sono anche le: in cima al FTSE MIB sui piazza, che ha registrato un miglioramento della performance operativa e il cui amministratore delegato afferma che non vede la "necessità di unione con altri operatori". Ottima anche, che diffonde i risultati dopo la chiusura del mercato. In grande rialzo, scattata nel pomeriggio per le indiscrezioni (poi confermate nella trimestrale ) di una revisione al rialzo della guidance sull'EBITDA per il 2022. Soffrono i titoli legati al, che scambia in ribasso dopo che ha deciso di procedere con un mini aumento della produzione per il mese di settembre.Fuori dal FTSE MIB, spiccano le performance di, che termina la seduta appena sotto il prezzo d'annunciato dalla famiglia Della Valle,(che domani approva i dati preconsuntivi al 30 giugno 2022),(che beneficia di un upgrade ).Lieve calo dell', che scende a quota 1,014. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.757,6 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 92,28 dollari per barile, con un ribasso del 2,27%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +213 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 2,94%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,03%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,49%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,97%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dell'1,00% sul, mentre, al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 24.462 punti.Su di giri il(+1,7%); sulla stessa tendenza, effervescente il(+2%).Ilin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,7 miliardi di euro, con una variazione dell'1,70%, rispetto ai precedenti 1,73 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 5,77%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,02%.Su di giri(+4,49%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,00%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,13%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.di Milano,(+20,29%),(+8,63%),(+4,13%) e(+3,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,85%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,02%.