Wall Street rimbalza dopo il debole avvio di agosto

(Teleborsa) - Dopo i ribassi delle prime due sedute della settimana, e del mese di agosto,. Gli investitori si trovano a valutare le parole dei(nelle ultime ore hanno parlato James Bullard, Charles Evans e Mary Daly ) le scelte dell'OPEC+, le conseguenze della visita di Nancy Pelosi a Taiwan (che è terminata) e le trimestrali.L', il cartello allargato dei produttori di greggio, ha decisoe, che si aggiungeranno ai livelli di produzione già concordati nelle precedenti riunioni. Si tratta di un risultato deludente per l'amministrazione statunitense, che aveva chiesto un aumento dell'offerta per calmare i prezzi della benzina.Il governatore della FED di Saint Louis,, ha detto che la banca centrale statunitense continuerà a rialzare i tassi d'interesse per riportare l'inflazione, ai massimi da quattro decenni, verso l'obiettivo della banca centrale del 2%. Ciò non si tradurrà necessariamente in una recessione. "Dato che le banche centrali moderne hanno più credibilità delle loro controparti negli anni '70, sembra che sia la FED che la BCE potrebbero essere", ha spiegato.Sul fronte, sono tornate a crescere lenegli Stati Uniti, anche grazie al contestuale calo dei tassi ipotecari. Gli investitori si trovano anche a valutare il Purchasing Managers Index (PMI) dei Servizi e Composito, gli ordini dell'industria, l'ISM non manifatturiero e le scorte settimanali di greggio in giacenza presso le imprese USA.Continuano intanto le. Tra chi ha diffuso i risultati prima dell'apertura della borsa spiccano(che ha tagliato la guidance sugli utili dopo un trimestre in cui i margini sono stati sotto pressione),(che ha comunicato un crollo degli utili a causa del rallentamento delle vendite degli anticorpi contro il Covid) e(che ha mantenuto l'outlook annuale sulle vendite e annunciato un buyback).anche, con una trimestrale positiva e con l'investitore attivista Elliott Management che ha dichiarato di detenere una partecipazione di oltre 2 miliardi di dollari, e, che ieri sera ha affermato di prevedere entrate per il terzo trimestre superiori alle stime e ha annunciato un riacquisto di azioni da 2 miliardi di dollari, il primo da quando si è quotata in borsa., che mostra un guadagno dello 0,73% sul; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Buona la prestazione del(+1,12%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+0,95%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,76%),(+1,07%) e(+0,97%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,44%.Tra i(+2,29%),(+2,17%),(+1,72%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,90%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,60%.Al top tra i, si posizionano(+11,69%),(+8,94%),(+5,14%) e(+4,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -21,07%.Sensibili perdite per, in calo del 3,52%.In apnea, che arretra del 3,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,22%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,7 punti; preced. 52,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 55,3 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -467K barili; preced. -4,52 Mln barili).