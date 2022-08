Gefran, ricavi in crescita grazie a incremento volumi vendita

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso ilconpari a 69,3 milioni di euro, in crescita del 17,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, soprattutto per l'incremento dei volumi di vendita. L'aumento dei ricavi ha riguardato tutti idi business. La suddivisione dei ricavi pervede una crescita a doppia cifra percentuale in quasi tutte le aree servite, e nello specifico in Italia (+22%), in Europa (+24,1%) e in America (+37,2%). In controtendenza l'Asia (-5,3%), a causa delle restrizioni legate alla politica "Zero Covid" in Cina.L'è positivo per 15,4 milioni di euro (pari al 22,2% dei ricavi) e registra una variazione positiva di 3 milioni di euro (+23,9%). Laal 30 giugno 2022 è positiva e pari a 2,5 milioni di euro, in diminuzione di 0,9 milioni di euro rispetto alla fine del 2021, quando risultava complessivamente positiva per 3,4 milioni di euro.I risultati sono riferiti ai, separatamente dai risultati del business oggetto di riclassifica quale attività disponibile per la vendita. L'1 agosto Gefran ha infatti sottoscritto un accordo per laal gruppo brasiliano WEG S.A. per un valore complessivo pari a 23 milioni di euro.