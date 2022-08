Inwit, si dimette l'AD Ferigo e 5 consiglieri

Inwit

(Teleborsa) - Infrastrutture Wireless Italiane () rende noto che in data 3 agosto 2022, e iGiovanna Bellezza, Sabrina Di Bartolomeo, Rosario Mazza e Agostino Nuzzolo hanno rassegnato le dimissionidalla carica, con efficacia dalla data del closing dell’accordo di cessione di azioni Daphne 3 (che detiene una quota del 30,2% in INWIT) sottoscritto in data 14 aprile 2022 tra TIM e un consorzio di investitori guidato da ARDIAN.A seguito del closing dell’Operazione, perfezionatosi in data odierna , l’intero Consiglio si intende dimissionario. Gli amministratori rimarranno in carica fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito per nomina assembleare.È prevista, pertanto, in data 9 agosto 2022 una riunione del Consiglio di Amministrazione per la convocazione dell’Assemblea degli azionisti.