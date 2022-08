CDP, Francesco Mele nuovo AD di CDP Equity

Illimity Bank

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha designato, a far data dal 19 settembre,, la holding di investimenti controllata al 100%. Nel nuovo incarico sostituirà Pierpaolo Di Stefano, AD dal 2019. CDP Equity ha partecipazioni significative in importanti aziende italiane e, con le sue società controllate di asset management, è tra i più grandi investitori italiani nel campo del venture capital, del private equity, del private debt e delle infrastrutture.Mele proviene da, dove negli ultimi quattro anni ha ricoperto l'incarico di. In precedenza è stato CFO dele responsabile per le attività diper l'Italia di Nomura. Mele, 53 anni, ha iniziato la propria carriera nel 1996 in Goldman Sachs nella divisione di investment banking, dove è rimasto per 14 anni con impegni crescenti nelle sedi di Londra e Milano.