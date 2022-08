Covid, dati in miglioramento nell'ultima settimana. Speranza: tenere alto il livello di attenzione

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del(ieri erano stati 42.976).Lesono 175, in aumento rispetto alle 161 di ieri. Il tasso di positività è 17%, stabile rispetto al 17,7% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari,. Sono invece 351 i pazienti ricoverati in, 11 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati neisono invece 9.397, cioè 337 in meno rispetto a ieri.Glial Coronavirus sono attualmente 1.147.179, ovvero 28.115 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.251.774 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.904. I dimessi e i guariti sono 19.931.691 con un incremento di 66.155.In base ai dati deldiscende ancora l'settimanale a livello nazionale dei casi di Covid in Italia: 533 ogni 100.000 abitanti (29/07/2022 -04/08/2022) rispetto a 727 ogni 100.000 abitanti (22/07/2022 -28/07/2022). L'ISS segnala invece che passa dal 12,6% al 13,1% la quota di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati, registrando un aumento del fenomeno.Giù l'calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,90 (range 0,82-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando toccava 1,03. Anche l'basato sui casi conè in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt 0.82 (0,80-0,84) al 26/07/2022 rispetto a Rt 0,95 al 19/07/2022. L'del Covid, l'Rt, non era così basso dal 17 giugno, quando venne registrato a 0,83. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6% al 4 agosto contro il 4,1% del 28 luglio. Ilin aree mediche a livello nazionale scende al 15,2% contro il 17,0% negli stessi periodi di riferimento."I dati in miglioramento - sottolineato il ministro- non devono farci pensare che sia finita. Dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione, proteggere i più fragili e continuare la campagna di vaccinazione".