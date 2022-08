Sessione debole per Piazza Affari, volano BPER e Pirelli

BPER

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che rimane vicina alla parità dopo una partenza positiva. Più interessanti i movimenti deiper la seconda metà dell'anno, dove ci sono "delle nuvole all'orizzonte, soprattutto per la crisi energetica, e anche in generale per un rallentamento significativo del resto del mondo sono preoccupanti per il futuro", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi. Sul fronte macroeconomico, la è risultata in calo a giugno e peggiore delle attese, mentre lo stesso indicatore ha sorpreso in positivo in Spagna Su Borsa Italianadi, che nel primo semestre dell'anno ha messo a segno risultati migliori delle attese degli analisti grazie soprattutto all'andamento dei ricavi core (che mostrano lo slancio dell'attività commerciale), e di, che ha rivisto al rialzo la guidance sul fatturato dell'intero anno dopo un primo semestre con ricavi e utili in crescita a doppia cifra., nonostante il migliore secondo trimestre di sempre in termini di nuovi volumi di business e un utile in crescita, e, che ha registrato un tule più basso nel primo semestre del 2022 e comunicato nuove richieste stragiudiziali di risarcimento per 1,8 miliardi di euro., uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano, si è quotata sulSeduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.786,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,3%.Si riduce di poco lo, che si porta a +206 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 2,82%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e piccola perdita per, che scambia con un -0,43%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.740 punti. In frazionale calo il(-0,65%); sui livelli della vigilia il(-0,15%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'8,37%.Svettache segna un importante progresso del 4,53%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,64%.Buona performance per, che cresce dell'1,30%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,83%.Crolla, con una flessione del 2,46%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,14%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.del FTSE MidCap,(+5,58%),(+3,79%),(+0,89%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,81%.Scivola, con un netto svantaggio del 6,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,68%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,59%.Tra ledi maggior peso:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,9%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,1%)08:45: Occupazione, trimestrale (preced. 0,3%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)08:45: Partite correnti (preced. -3,7 Mld Euro).