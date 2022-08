Wall Street in rosso. Lavoro USA fa temere Fed più aggressiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in ribasso per la borsa di Wall Sreet dopo che il dato molto sopra le attese sui nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti ha rafforzato l'ipotesi di una stretta monetaria più rapida del previsto da parte della Federal Reserve. La prospettiva di una banca centrale più aggressiva sui rialzi dei tassi di interesse torna a rafforzare il dollaro.Nel mese di luglio sono stati creati 528.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 258.000 unità. La disoccupazione è scesa al 3,5%, al di sotto delle attese del consensus che aveva previsto un dato al 3,6%.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 32.593 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.122 punti. In rosso il(-1,33%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-0,78%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,47%),(-1,45%) e(-1,14%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,48%),(+1,02%),(+0,78%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,16%.Scende, con un ribasso del 2,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,18%),(+7,31%),(+2,48%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,75%.Crolla, con una flessione del 3,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,34%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,33%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 398K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.