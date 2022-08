Emak, finanziamento per 20 milioni da UniCredit con Garanzia SACE

Emak

UniCredit

(Teleborsa) - Il gruppo, quotato su Euronext STAR Milan e attivo nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha ottenuto daun. Il finanziamento, che ha visto l'intervento della, è della durata di 8 anni di cui 3 in preammortamento ed è finalizzato a sostenere il piano capex triennale dell'azienda di Bagnolo in Piano (RE).Gli investimenti sono rivolti al, con particolare focus sullaattraverso l'ampliamento della gamma a batteria e lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia per la riduzione delle emissioni dei propri prodotti."Questa operazione conferma la capacità del nostro gruppo di assicurare continuità di supporto a eccellenze produttive del territorio come Emak - ha commentato- Un'azienda che abbiamo accompagnato in un percorso di crescita capace di sfruttare le leve dell'innovazione e dell’internazionalizzazione. E che siamo felici di sostenere anche nell'implementazione di iniziative capaci di generare un impatto positivo verso l'ambiente"."Siamo orgogliosi di essere ancora una volta a fianco di Emak, un'azienda con cui abbiamo uno storico rapporto fatto di fiducia e successi in diversi ambiti operativi - ha dichiarato- Con questa operazione, confermiamo il nostro ruolo a supporto dell’economia del territorio e del Paese sostenendo i piani di crescita di una realtà imprenditoriale che si è posta importanti obiettivi nel driver fondamentale della sostenibilità ambientale".