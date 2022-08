Aviva prevede nuovo buyback. Utile operativo sale in primo semestre

Aviva

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa britannica, ha registrato unin aumento del 14% a 829 milioni di sterline nel primo semestre del 2022, rispetto ai 725 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno e i 742 milioni di sterline attesi dagli analisti (secondo un consensus compilato dall'azienda). Glisono scesi del 13% a 232 miliardi di sterline, colpiti dal calo dei mercati."Le vendite sono in aumento, l'utile operativo è più alto, la nostra posizione finanziaria è più forte. Sono stati sei mesi eccellenti per Aviva - ha commentato Amanda Blanc, Group Chief Executive Officer - La, consentendo ad Aviva di resistere al difficile clima economico".Il board ha stabilito undi 10,3 pence per azione, in aumento del 40% rispetto allo scorso anno, con un costo di circa 289 milioni di sterline. Ciò è coerente con la guidance sui dividendi per l'intero anno 2022 di circa 31,0 pence (circa 870 milioni di sterline). "Data la nostra solida posizione patrimoniale e le nostre prospettive,con i risultati dell'intero anno 2022, soggetti alle condizioni di mercato e all'approvazione normativa", annuncia la società.