Borse europee chiudono in rialzo. Milano si allinea

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Iveco

STMicroelectronics

Fineco

Tenaris

Telecom Italia

A2A

Banco BPM

Reply

Mutuionline

Mfe B

De' Longhi

Antares Vision

Saras

Rai Way

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, di riflesso alla solida performance di Wall Street, dove l'segna un aumento dell'1,92%. A sostenere le borse concorrono i dati dell'inflazione USA , che ha registrato una frenata a luglio.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,13%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 91,07 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +211 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,98%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,23%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,52%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,95%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,98% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 24.855 punti. In rialzo il(+1,25%); sulla stessa tendenza, balza in alto il(+1,73%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,38 miliardi di euro, dai 1,36 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,38 miliardi.422 sono le azioni scambiate: tra queste, 166 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 154 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 102 azioni del listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,95%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,90%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,39%.Decolla, con un importante progresso del 3,31%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,08%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.del FTSE MidCap,(+6,51%),(+3,95%),(+3,82%) e(+3,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,06%.In apnea, che arretra del 3,44%.scende dell'1,38%.Calo deciso per, che segna un -1,32%.