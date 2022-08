Finanziamento Futuro Sostenibile, Unicredit eroga 1,5 milioni di euro a favore di Elettromar

(Teleborsa) -supporta i piani di sviluppo sostenibile disocietà di ingegneria e costruzioni che propone soluzioni orientate all'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso la realizzazione di sistemi integrati di automazione industriale di processo e di prodotto. La banca ha infatti finalizzato in favore dell'azienda di Follonica (Grosseto) un'operazione da, assistita all'80% dalla garanzia delSi tratta – spiega Unicredit in una nota – di un, soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, finalizzato a supportare gli investimenti dell'azienda. AttraversoUniCredit riconosce all'impresa una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del contratto. Tre le categorie di obiettivi identificate: tutela dell'ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell'impresa. La banca si impegna a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda e comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società cliente.L'ha un ped è finalizzata a sostenere la società nell'ottimizzazione delle operazioni di pagamento dei fornitori.Ilche l'azienda si è impegnata a realizzare entro 3 anni: da un lato lo sviluppo di programmi di Welfare aziendale; dall'altro l'inserimento lavorativo di persone disabili o appartenenti a categorie protette.Per il primo punto Elettromar ha avviato l'implementazione dipiattaforma di Welfare per la gestione efficace dei piani di Flexible Benefits, che garantisce ai lavoratoril'accesso online a tutti i benefici concessi dalla normativa italiana, con un significativo incremento di vantaggi per i dipendenti, attraverso un ampio panel di servizi e convenzioni. Per il secondo punto l'azienda ha già al suo attivoe si pone l'obiettivo dioltre all'attivazione di tirocini di inserimento di giovani, anche con disabilità, nel mondo del lavoro."In questi ultimi due anni siamo stati spettatori di cambiamenti dirompenti e frenetici per le aziende, la società e l'economia. Abbiamo dovuto studiare – dichiararapidamente una strategia opportuna, ricorrendo ad operazioni e strumenti finanziari che ci permettessero di affrontare le emergenze con maggiore forza ed efficacia per far fronte ai nostri piani operativi concordati con clienti e fornitori. Il finanziamento agevolato ottenuto da UniCredit ha una importanza strategica per poter cogliere tutti gli obiettivi che il mercato internazionale richiederà. E per proseguire nella realizzazione dei focus strategici del nostro board che identifica nelle tematiche ESG direttrici determinanti per gli obiettivi aziendali, al pari dell'innovazione tecnologica e della creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder"."Crediamo molto nelle aziende come Elettromar Spa, in grado di sfruttare le leve dell'innovazione e dell'internazionalizzazione. E siamo felici – dichiaradi accompagnarle anche in un percorso capace di imprimere una forte accelerazione verso una strategia ESG, generando un impatto positivo verso l'ambiente, le comunità ed il buon governo dell'azienda stessa. Per farlo abbiamo predisposto soluzioni mirate come il Finanziamento Futuro Sostenibile con cui riusciamo a erogare credito agevolato alle aziende del territorio che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business. Contribuiamo così attivamente a sostenerle per cogliere nuove opportunità di crescita".