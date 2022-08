Timido aumento in Piazza Affari. Focus sull'inflazione

E.ON

(Teleborsa) -, in una prima parte di seduta poco mossa in quanto gli investitori sono. Il consensus prevede una lettura a luglio a +8,7% su base annua, in calo rispetto al +9,1% di giugno. Dopo il forte report sul mercato del lavoro di venerdì scorso, quando sono state aggiunte oltre 500 mila buste paga non agricole, il dato sui prezzi al consumo aiuterà aSi mantiene su livelli elevati, anche se diminuisce marginalmente rispetto al mese precedente. L'Istat ha confermato si è attestata al +7,9% su anno, sottolineando che il rallentamento dei prezzi dei beni energetici non frena l'onda lunga delle tensioni inflazionistiche, che si stanno diffondendo agli altri comparti merceologici.Sul fronte deiha confermato la guidance sull'intero 2022 nonostante abbia comunicato un primo semestre con utili in calo,ha allargato la perdita nei primi sei mesi dell'anno e annunciato l'intenzione di uscire dai Paesi Bassi,ha affermato di prevedere un nuovo buyback dopo che l'utile operativo in primo semestreha, dopo indiscrezioni di stampa secondo cui il manager potrebbe lasciare a settembre e lasciare la guida dell'azienda all'attuale direttore generale Alessandro Puliti, che lo ha affiancato su indicazione di Eni dopo il profit warning e per mettere a punto la conseguente manovra finanziaria.ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 85,5 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+10% YoY escludendo il contributo da M&A) e ordini in crescita del 31% YoY., in raggruppamento temporaneo con lo studio di architettura e interior design ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, si è aggiudicata la gara ed ha sottoscritto ildi Viale Mazzini 14 a Roma.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,022. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.791,9 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,41%.Avanza di poco lo, che si porta a +211 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,01%.composta, che cresce di un modesto +0,33%,è stabile, riportando un moderato +0,09%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,12%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.691 punti. Sulla parità il(+0,17%); sulla stessa tendenza, senza direzione il(-0,17%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,46%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,23%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,09%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,34%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.del FTSE MidCap,(+1,77%),(+1,71%),(+1,55%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,04%.Seduta negativa per, che scende del 2,24%.Sensibili perdite per, in calo del 2,19%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.