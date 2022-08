Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia al rally messo a segno da Wall Street ed orfane della, che è rimasta. In denaro(+1,44%).Acquisti sulle borse cinesi, con, che registra un incremento dell'1,69%, mentreavanza dell'1,37%. Stessa impostazione per la piazza di(+1,60%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi appare effervescente(+1,92%); sulla stessa linea(+1,02%),(+0,61%),(+0,37%) e(+0,23%).Sale(+0,98%); sulla stessa linea, positivo(+1,04%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,19%, mentre il rendimento per ilè pari 2,74%.