Borse si confermano caute. Piazza Affari fa meglio

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa, dopo il rally messo a segno la vigilia sulla ascia dei dati sull'inflazione USA. Focus su trimestrali e dati macro.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. L'è sostanzialmente stabile su 1.791,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 92,5 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +207 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,97%.è stabile, riportando un moderato -0,02%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,28%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,17%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,38%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.959 punti.Buona la prestazione del(+0,73%); come pure, in rialzo il(+0,78%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,60%),(+1,54%),(+1,47%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,81%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Tra i(+3,49%),(+2,84%),(+2,25%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,30%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.