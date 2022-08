G.M. Leather, esercitata parzialmente l'opzione greenshoe

G.M. Leather

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha comunicato che(in qualità di Global Coordinator) hain aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per 177.000 azioni ordinarie. Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a 1,75 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie, per un controvalore pari a 309.750 euro.Per effetto del parziale esercizio dell'opzione greenshoe, ile il capitale sociale di G.M. Leather è rappresentato da 11.235.000 azioni ordinarie. Assunta S.r.l., società interamente riconducibile alla presidente Carmen Marcigaglia, ha l'80,11%, mentre il corner investor Smart Capital ha il 6,10%.