In rialzo Wall Street dopo prezzi produzione minori del previsto

(Teleborsa) - Dopo il rallentamento dei prezzi al consumo arrivato nella giornata di ieri , che ha innescato il rally di Wall Street, anche ladiffusi oggi, nella speranza che la corsa dei prezzi per aziende e consumatori abbia effettivamente raggiunto il picco. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono diminuiti dello 0,5% su mese (rispetto +0,2% del consensus) e hanno registrato un incremento del 9,8% su base annua (rispetto al +10,4% del consensus). Non è chiaro se i dati macroeconomici di questi giorni basteranno per cambiare l'"Nonostante queste notizie moderatamente buone, il: gli ottimi numeri occupazionali della scorsa settimana e i continui segnali di crescita salariale mostrano che il mercato del lavoro rimane estremamente positivo - commenta Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments - I progressi limitati e incerti sul fronte dell'inflazione visibili nei dati appena pubblicatiperché la FED si muova verso un".Sempre sul fronte macroeconomico, sono aumentate leggermente e in linea con le attese lenegli USA.Tra leuscite tra ieri e questa mattina, spicca la performance positiva di. Il colosso dell'intrattenimento - attivo nei parchi a tema e da alcuni anni anche nello streaming - ha annunciato un totale di 221 milioni di, superando per la prima volta quelli diHanno invece(produttore di apparecchiature audio), che ha tagliato la sua guidance per il contesto macroeconomico difficile,(società di dating online), che ha rivisto al ribasso l'outlook citando l'inflazione e i venti contrari dei cambi,(la società di parchi a tema), con il calo delle presenze che si è fatto sentire su profitti e ricavi trimestrali.Intanto, ha tagliato le sue previsioni sulla. Dopo un primo semestre migliore delle attese, nella seconda parte dell'anno si faranno sentire l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, l'inflazione elevata e gli sforzi per contenere la pandemia da coronavirus., con ilche sale dello 0,60% a 33.511 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.235 punti. Poco sopra la parità il(+0,58%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,54%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,12%),(+1,64%) e(+1,15%).Tra i(+9,32%),(+2,20%),(+1,97%) e(+1,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,27%.Tra i(+6,94%),(+3,47%),(+2,69%) e(+2,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.