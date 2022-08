Mercati in stand-by. Meglio Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna dellamentre fa, dopo il rally di ieri di Wall Street motivato dai dati sull'inflazione migliori delle attese.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve calo dell', che scende a 1.787,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 91,29 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +207 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,96%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,26%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,41% a 22.795 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.952 punti.In frazionale progresso il(+0,28%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,23%).di Milano, troviamo(+1,81%),(+1,30%),(+1,28%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.del FTSE MidCap,(+3,01%),(+1,49%),(+1,41%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,54%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.