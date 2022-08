Positiva Piazza Affari. In rally TIM, Nexi e Banco BPM

TIM

Nexi

Banco BPM

JPMorgan

Credit Agricole

Exor

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Nexi

Banco BPM

Unicredit

Prysmian

Amplifon

Leonardo

Recordati

Mfe A

Banca Popolare di Sondrio

Banca MPS

Mfe B

Italmobiliare

GVS

Carel Industries

ERG

(Teleborsa) -. Nel pomeriggio tutte le Borse europee accelerano al rialzo, complice anche il rally di Wall Street. Il flusso di notizie in Europa è stato relativamente tranquillo anche oggi, mentre le alte temperature estive e la siccità aggravano la crisi energetica. Lae i contratti futures del gas TTF (utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo) sono rimasti sopra i 200 euro/MWh.La calma delle seduta di metà agosto non deve però far pensare agli operatori che il periodo più duro dell'anno sui mercati sia ormai alle spalle. "Riteniamo che se dovessimo assistere a un paio di settimane di calma di metà estate, dovremmo sfruttare questa opportunità perquando tutti torneranno dalle vacanze a inizio settembre", ha affermato Mark Dowding, CIO di BlueBay.A trainare il FTSE MIB sono i rialzi di, con i titoli delle tre società che sono stati interessati da indiscrezioni della stampa.è scattata dopo un'indiscrezione di Bloomberg secondo cuidelle telecomunicazioni e vendere i vari asset per ridurre di oltre la metà il debito che grava sul gruppo.beneficia di scommesse su, dopo che Reuters ha scritto che all'inizio di quest'anno ha ricevuto diversi approcci non richiesti da società di, tra cui Silver Lake, che desideravano acquisirla. Le discussioni non sono andate a buon fine a causa delle differenze di prezzo, secondo le fonti sentite dall'agenzia.ha beneficiato di speculazioni sul ruolo dinel suo capitale e dicon le scelte diper, che oggi ha iniziato a essere scambiato anche sulla Borsa di Amsterdam. Borsa Italiana ha disposto ildelle azioni ordinarie Exor da Euronext Milano con effetto dal 27 settembre 2022., al pari delle principali Borse Europee. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dello 0,87%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,69%. Lieve aumento dell', che sale a 1.797,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,27%), che ha toccato 92,2 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +208 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,07%.buona performance per, che cresce dello 0,74%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,47%, e poco mosso, che mostra un +0,14%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 22.971 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.021 punti. In moderato rialzo il(+0,35%); senza direzione il(-0,14%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,19 miliardi di euro, in calo di 187,9 milioni di euro, rispetto ai 1,38 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,4 miliardi di azioni, rispetto ai 0,38 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+6,04%),(+5,07%),(+4,04%) e(+2,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,46%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.del FTSE MidCap,(+5,15%),(+4,51%),(+3,82%) e(+2,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%.scende dell'1,42%.