Seduta positiva a New York. S&P 500 verso quarta settimana in rialzo

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano a valutare se i(con i dati sui prezzi al consumo e i prezzi alla produzione usciti negli scorsi giorni) consentiranno alla Federal Reserve di orientarsi verso. "Prima del FOMC di settembre assisteremo a un'altra serie di dati sui salari e sull'IPC e, al momento, sembra che le probabilità di un rialzo tra i 50 e i 75 punti base siano piuttosto equilibrate", ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay.ha affermato che l'economia statunitense "sta attraversando una", mentreha osservato che glie obbligazioni, con i fondi azionari globali che hanno raccolto 7,1 miliardi di dollari nella settimana fino al 10 agosto.Sul fronte macroeconomico, sono risultati in calo oltre le attese iUSA a luglio 2022, secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano. Gli investitori si trovano a valutare anche il dato preliminare di agosto relativo allacalcolato dall'università del Michigan.Tra chi ha diffuso letra ieri sera e questa mattina,ha comunicato che la perdita netta per il secondo trimestre del 2022 è stata di 1.712 milioni di dollari, mentre continua ad aumentare la produzione.ha rivisto al ribasso la guidance 2022 dopo una trimestrale deludente.Cinque delle più grandi, in una mossa non esplicitamente coordinata ma attuata contemporaneamente, hanno annunciato l'intenzione di, con il, che avanza a 33.477 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.227 punti. In frazionale progresso il(+0,49%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,5%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,90%),(+0,70%) e(+0,62%). Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,21%),(+1,14%),(+0,97%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,17%),(+1,86%),(+1,78%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,10%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -1,1%; preced. 0,7%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 52,5 punti; preced. 51,5 punti)14:30: Empire State Index (preced. 11,1 punti)14:30: Permessi edilizi (preced. 1,69 Mln unità).