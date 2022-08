Target, crollo degli utili su sforzi per ridurre inventario

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha registrato undi 26 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022, in crescita del 3,5% rispetto allo scorso anno. Lesono cresciute del 2,6% nel secondo trimestre, riflettendo una crescita delle vendite comparabili in negozio dell'1,3% e una crescita delle vendite digitali comparabili del 9%. Ilè stato del 21,5%, rispetto al 30,4% nel 2021. Ciò riflette sconti più elevati - guidati principalmente da svalutazioni delle scorte e azioni intraprese per affrontare vendite inferiori al previsto nelle categorie discrezionali - nonché riduzione dell'inventario e costi di trasporto maggiori.L'della società è sceso a 183 milioni di dollari, o 39 centesimi per azione, da 1,82 miliardi di dollari, o 3,65 dollari per azione, di un anno fa. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 72 centesimi su ricavi di 26 miliardi di dollari. I risultati, ha sottolineato la società, riflettono la continua crescita delle vendite e del traffico nei negozi, e la pressione sui profitti guidata principalmente dagli"Voglio ringraziare il nostro team per il loro instancabile lavoro per raggiungere gli obiettivi di adeguamento dell'inventario che abbiamo annunciato a giugno - ha affermato il CEO Brian Cornell - Sebbene queste azioni di inventario esercitino una pressione significativa sulla nostra redditività a breve termine, siamo fiduciosi che questa sia stata laa sostegno dei nostri ospiti, del nostro team e della nostra attività.Target ha affermato che le tendenze attualidella società per la crescita dei ricavi per l'intero anno a un tasso "low- to mid-single digit ".