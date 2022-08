Colloqui commerciali Taiwan-Usa, la reazione della Cina

(Teleborsa) - La Cina si oppone con forza ai colloqui commerciali tra Stati Uniti e Taiwan, assicurando che adotterà " E' il commento espresso dalla portavoce del ministero del Commercio Shu Jueting, nel corso del briefing settimanale, in merito al "consenso sul mandato negoziale" raggiunto nella tarda serata di ieri da Washington e Taipei in vista di un accordo nell'ambito dell"'Iniziativa Usa-Taiwan sul commercio del XXI Secolo"annunciata a giugno.infatti, hanno dichiarato che avvieranno colloqui commerciali nell'ambito di una nuova iniziativa, ma la politica dell'Unica Cina è un prerequisito per la partecipazione di Taiwan alla cooperazione economica con i Paesi esteri", ha aggiunto ancora Shu.La CinaLa questione di Taiwane ai tre comunicati congiunti, attuare seriamente l'impegno assunto di non sostenere l'indipendenza di Taiwan, gestire con prudenza le relazioni economiche e commerciali con Taipei e rispettare pienamente gli interessi fondamentali della Cina", ha osservato la portavoce.Si tratta di una situazione generale, ha concluso Shu, alla base delle relazioni diplomatiche, economiche e commerciali traCina e Usa, e