Germania, Scholz annuncia taglio Iva sul gas al 7%

(Teleborsa) - Il governo tedesco vuole ridurre l'Iva sul gas naturale dal 19 al 7% per un periodo di tempo limitato. "Abbasseremo l'Iva sul gas dal 19% al 7% fintanto che verrà riscossa questa tassa sul gas". È quanto ha annunciato il"Mi aspetto – ha detto Scholz – che le aziende trasmettano questo beneficio a tutti i clienti. La questione della giustizia sociale è cruciale per la nostra coesione".La riduzione dell'Iva è volta a contrastare direttamente i costi determinati dallache i tedeschi troveranno in bolletta da ottobre e che permette ai fornitori di scaricare sui consumatori gli aumenti che stanno sostenendo sul mercato energetico. Il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, ha sottolineato che con l'abbassamento dell'Iva i consumatori avranno più risparmi complessivi di quanto costerà loro il supplemento gas in quanto si aspetta le aziende trasferiscano sulle bollette quanto risparmieranno con la riduzione dell'Iva.Negli scorsi giorni, laaveva comunicato a Berlino che non è possibile eliminare l'Iva dal supplemento gas. "Sulla questione relativa all'applicazione dell'Iva è molto importante sottolineare che siamo perfettamente consapevoli che tutti gli Stati membri e i consumatori si trovano ad affrontare l'impatto delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas causate dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, ecco perché condividiamo il desiderio della Germania di evitare qualsiasi impatto indesiderato sul prezzo del gas ad esempio con l'applicazione dell'Iva – ha detto ilin merito alla richiesta del ministro delle finanze tedesco Christian Lindner alla Ue di esentare dall'Iva una nuova tassa sul prezzo del gas –. Il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni ha risposto ieri suggerendo una serie di diverse opzioni e soluzioni che la Germania potrebbe seguire in linea con la direttiva Iva modificata. È possibile applicare aliquote ridotte a un minimo del 5%". Una possibilità che deriva dal nuovo emendamento della direttiva sull'Iva su alcuni settori e prodotti. Da qui la soluzione alternativa decisa da Berlino di una riduzione complessiva dell'Iva sul gas naturale. L'Iva al 7% esiste in Germania per alcune merci e servizi e ora il gas naturale verrà inserito in questa fascia. Secondo l'agenzia di stampa tedesca Dpa, "la misura sarà attiva fino a quando è previsto il supplemento gas, cioè marzo 2024".