Mega Cap, colossi tech contano per 44% della capitalizzazione

Apple

Microsoft

Alphabet

Amazon

Tesla

Johnson & Johnson

Pfizer

AstraZeneca

Berkshire Hathaway

JPMorgan

Bank of America

Visa

Mastercard

Walt Disney

Exxon Mobil

Chevron

Shell

(Teleborsa) - Irappresentano ildi mercato totale di tutte le, secondo una ricerca di BestBrokers. Le tre società di maggior valore -(2.810 miliardi di dollari),(2.170 miliardi di dollari) e(1.560 miliardi di dollari) rappresentano quasi il 31% della capitalizzazione di mercato totale di tutte le società Mega Cap. Questo termine si riferisce alle più grandi società del mondo per capitalizzazione di mercato, con laIl settore tecnologico, rappresentato da 12 società Mega Cap, rappresenta circa 9.350 trilioni di dollari della capitalizzazione di mercato totale di tutti i, che ammonta a. Tecnologia e Beni di consumo sono i due settori in cui operano le 5 aziende con maggior valore al mondo (Apple, Microsoft e Alphabet,).(12),(12) e(11) sono le nicchie con il maggior numero di aziende, mentre l'elenco è completato da Finanza (4), Servizi (3) e Utilities (2).Tra le 11 società Mega Cap del comparto Sanità sono presenti sotto-nicchie come la farmacia e la ricerca biologica. Tra le aziende più popolari ci sono quelle che hanno sviluppato i(440,6 miliardi di dollari),(276,45 miliardi di dollari) e(205,36 miliardi di dollari).Nella settorerientra, il conglomerato diche è la società finanziaria più preziosa al mondo con una capitalizzazione di mercato totale di 676,5 miliardi di dollari. Completano la listae Industrial and Commercial Bank of China.sono le uniche società della lista che operano nel settore dei. Grazie anche alladel carburante, fanno parte delle Mega Cap anche(384,3 miliardi di dollari) e(308,7 miliardi di dollari), mentre(161,6 miliardi di dollari) potrebbe presto unirsi all'elenco.