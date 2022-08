Mercati europei positivi, inflazione confermata sui massimi storici

AO World

Wiit

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Confermata in aumento , a livelli molto elevati, l'nel mese di luglio 2022: i prezzi al consumo segnano un +8,9% su base tendenziale, come stimato nella stima flash ed indicato dal consensus (il più alto mai registrato dalla creazione dell'euro nel 1999). Isabel Schnabel, uno dei "falchi" della BCE, ha affermato che i prezzi potrebbero, con le prospettive di inflazione che non sono cambiate dopo il rialzo dei tassi di interesse di luglio.Sul fronte delle, quellaha, come da attese, e ha dichiarato che probabilmente lo aumenterà ancora a settembre con l'inflazione salita oltre le previsioni. Ieri dalle minute dellaè emerso cheper raggiungere la "massima occupazione" e l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2% nel lungo periodo, ma l'ammontare dei rialzi dipenderà dai dati macro, lasciando intendere un rallentamento del ritmo di crescita dei tassi.Per quanto riguarda iha comunicato di aver chiuso l'esercizio in perdita a causa dell'aumento dei costi,ha registrato un EBITDA sotto le attese nel 1° semestre ma comunque in crescita,continua a vedere ricavi in netta crescita grazie soprattutto all'aumento dei prezzi di vendita.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,017. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,52%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,03%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +221 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,31%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,69%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,41%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,57%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.025 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,19%); come pure, sulla parità il(+0,11%).di Piazza Affari, su di giri(+3,21%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,44%.In luce, con un ampio progresso dell'1,98%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%.Tra i(+5,55%),(+4,21%),(+3,17%) e(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.