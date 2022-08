Mercati in stand-by tra inflazione e banche centrali. Positiva Piazza Affari

AO World

(Teleborsa) -. Positiva invece la performance di Piazza Affari, che si muove con un certo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Confermata in aumento , a livelli molto elevati, l'nel mese di luglio 2022: i prezzi al consumo segnano un +8,9% su base tendenziale, come stimato nella stima flash ed indicato dal consensus. Isabel Schnabel, uno dei "falchi" della BCE, ha affermato che i prezzi potrebbero, con le prospettive di inflazione che non sono cambiate dopo il rialzo dei tassi di interesse di luglio.Sul fronte delle, quellaha, come da attese, e ha dichiarato che probabilmente lo aumenterà ancora a settembre con l'inflazione salita oltre le previsioni. Ieri dalle minute dellaè emerso cheper raggiungere la "massima occupazione" e l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2% nel lungo periodo, ma l'ammontare dei rialzi dipenderà dai dati macro, lasciando intendere un rallentamento del ritmo di crescita dei tassi.Gli analisti rimangono comunque più pessimisti sul mercato europeo rispetto a quello americano. "Nel contesto globale post-pandemico meno rosea appare la situazione in Europa, con i bilanci delle società europee che hanno riflesso in pieno le- commenta Marco Oprandi, Head of Cross Asset Solutions, Cirdan Capital - Questo potrebbe perdurare ma in maniera diversa dalle precedenti recessioni, senza presentare marcati aggiustamenti degli utili per azione visti nelle passate recessioni".Per quanto riguarda iha comunicato di aver chiuso l'esercizio in perdita a causa dell'aumento dei costi,ha registrato un EBITDA sotto le attese nel 1° semestre ma comunque in crescita,continua a vedere ricavi in netta crescita grazie soprattutto all'aumento dei prezzi di vendita.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Lieve aumento dell', che sale a 1.765,7 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,22%.Avanza di poco lo, che si porta a +225 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento delpari al 3,35%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,44%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,13%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,24%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 22.858 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.993 punti.Pressoché invariato il(+0,13%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(-0,16%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 2,78%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,57%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,52%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,70%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.del FTSE MidCap,(+4,16%),(+2,58%),(+2,54%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,20%.In apnea, che arretra del 2,16%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,45%.Tra i dati11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,9%; preced. 8,6%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,8%)14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -12,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 265K unità; preced. 262K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,8%).