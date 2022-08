Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.914 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.278 punti.Leggermente positivo il(+0,25%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,04%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,20%) e(+0,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,67%.del Dow Jones,(+5,78%),(+1,36%),(+1,06%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,82%.In perdita, che scende del 2,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,33%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,24%.Tra i(+5,73%),(+4,34%),(+3,56%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,82 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,53%.Sensibili perdite per, in calo del 3,25%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -12,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 265K unità; preced. 252K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,4%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,89 Mln unità; preced. 5,11 Mln unità).