Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Sanitario

energia

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

finanziario

Johnson & Johnson

Merck

United Health

Amgen

Boeing

Salesforce

JP Morgan

Intel

Vertex Pharmaceuticals

Astrazeneca

Amgen

American Electric Power

Lucid

Okta

Mercadolibre

Zscaler

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.779 punti, con uno scarto percentuale dello 0,65%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.235 punti.Pessimo il(-1,93%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-1,14%).(+0,71%) e(+0,52%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,08%),(-1,98%) e(-1,92%).Al top tra i(+1,93%),(+1,64%),(+1,27%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,22%.Crolla, con una flessione del 3,11%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.(+1,84%),(+1,22%),(+0,79%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,95%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,16%.In perdita, che scende del 7,03%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,42 punti percentuali.