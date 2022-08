Ritorno in classi affollate e senza aeratori con 150mila docenti precari: per Anief "è un paradosso"

(Teleborsa) - Per la scuola italiana i supplenti rimangonoLo scrive stamane La Repubblica, ricordando che ci sonoma poi alla fine “su 94.130 posti autorizzati dalalla fine meno delsaràcon le. Per questo il quotidiano titola che “dal PNRR,ancoraAffermazioni ampiamente condivise dache le ripete da tempo sottolineando chesi deve all’elevatocon le selezioni a quiz”, conche non si incrocia con l'offerta degli aspiranti docenti, soprattutto del Sud, graduatorie esaurite nelle discipline scientifiche e non solo. L’aggravante è che a subire le spese maggiori di questa situazione saranno gli alunni disabili: “due terzi dei posti non di ruolo sono proprio sul sostegno. Agli alunni più fragili manca ciò di cui hanno bisogno e diritto, continuità didattica e figure professionali specializzate,Le nere previsioni del giovane sindacato, quindi, erano corrette. Ed è uno dei motivi per cui“Riteniamo fumo negli occhi le disposizioni prese dal ministero dell’Istruzione in vista del nuovo anno scolastico – dichiara Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief –,"La realtà – prosegue Pacifico –si crede sulle scuole dove servono e con stipendi fermi a 1.300 euro, perché se evidentemente, agli occhi di chi governa, queste persone se lavorano già è tanto. Anche se hanno la laurea, l’abilitazione, l’idoneità all’insegnamento, la specializzazione e hanno pure vinto uno o più concorsi, non cambia nulla. Lasciamo i posti scoperti e i docenti precari a vita"."Anche quandoriusciamo a dirottare quei fondi su tutto, meno che su quello che serve prima di tutto: il dimezzamento del numero di alunni per classe, il ritorno alla scuola precedente al dimensionamento Gelmini-Tremonti, l’incremento sostanzioso degli organici, a partire dai territori dove imperversano abbandoni e valutazioni negative. Tra un mese si torna alle urne, speriamo davvero che chi arriverà a formare il nuovo Governo si renda conto che così non si può andare avanti e che la scuola non può essere sempre messa in ballo, conclude il sindacalista Anief.