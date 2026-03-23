Graduatorie interne, Anief ricorda novità con aggiornamento delle Tabelle e scadenza 2 aprile

"Con lasi è, ossia quelle che le singole scuole devono predisporre perSi ricorda che, in base allenell’ambito della contrattazione integrativa sulla mobilità, anche grazie all’intervento delquest'anno il precariato viene valutato cinque punti, e non più la metà come avveniva due anni fa. Dal prossimo anno, inoltre, tale valutazione andrà a regime e il precariato sarà equiparato a quello di ruolo nelle graduatorie interne d’istituto". Lo ha dichiarato"Il termine per l’aggiornamento è stabilito dalla contrattazione integrativa e dall’ordinanza ministeriale sulla mobilità, e coincide con la scadenza per la presentazione delle domande,. Alcune scuole stanno indicando ai docenti; tuttavia, i docenti possono fare riferimento all’ordinanza ministeriale e alla contrattazione integrativa, poiché ilPertanto, eventuali master o corsi di perfezionamento conseguitiin quanto la singola istituzione scolastica non può anticipare la scadenza prevista. Sul sito e presso le sedi territoriali è possibile ricevere consulenza anche per l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto", conclude Cozzetto.