Graduatorie interne, Anief ricorda novità con aggiornamento delle Tabelle e scadenza 2 aprile

"Con la presentazione delle domande di mobilità
si è aperto anche il periodo per l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto
, ossia quelle che le singole scuole devono predisporre per l’eventuale individuazione dei docenti soprannumerari.
Si ricorda che, in base alle nuove tabelle sottoscritte lo scorso anno
nell’ambito della contrattazione integrativa sulla mobilità, anche grazie all’intervento del sindacato ANIEF,
quest'anno il precariato viene valutato cinque punti, e non più la metà come avveniva due anni fa. Dal prossimo anno, inoltre, tale valutazione andrà a regime e il precariato sarà equiparato a quello di ruolo nelle graduatorie interne d’istituto". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Il termine per l’aggiornamento è stabilito dalla contrattazione integrativa e dall’ordinanza ministeriale sulla mobilità, e coincide con la scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 2 aprile
. Alcune scuole stanno indicando ai docenti scadenze più anticipate per la compilazione delle graduatorie interne d’istituto
; tuttavia, i docenti possono fare riferimento all’ordinanza ministeriale e alla contrattazione integrativa, poiché il termine effettivo resta quello del 2 aprile.
Pertanto, eventuali master o corsi di perfezionamento conseguiti entro tale data possono essere dichiarati ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne,
in quanto la singola istituzione scolastica non può anticipare la scadenza prevista. Sul sito e presso le sedi territoriali è possibile ricevere consulenza anche per l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto", conclude Cozzetto.
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