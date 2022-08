Wall Street debole, clima nervoso in attesa Jackson Hole

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, con un solo dato macro in agenda oggi, l' indice FED Chicago sull'attività nazionale ): la statistica ha rilevato la ripresa dell'attività economica americana, a luglio, guidata dal miglioramento degli indicatori relativi alla produzione.L'attenzione degli investitori internazionali resta puntata su, cittadina del Wyoming che torna al centro della cronaca finanziaria ogni fine estate, per il Simposio dei banchieri centrali. In particolare, il discorso del presidente Powell di venerdì potrebbe offrire un po' di chiarezza sulla velocità dei prossimi rialzi dei tassi e sulle sue aspettative su quanto alti dovranno salire i tassi prima che l'inflazione sia riportata sotto controllo.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dell'1,19%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.168 punti, in calo dell'1,44%. In netto peggioramento il(-1,7%); sulla stessa linea, pessimo l'(-1,55%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,10%),(-1,88%) e(-1,81%) sono tra i più venduti.Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,55%.Scende, con un ribasso del 2,47%.Crolla, con una flessione del 2,43%.(+2,76%),(+2,50%),(+2,16%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,92%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,16%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI servizi (atteso 49,1 punti; preced. 47,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 47,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 52,2 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 575K unità; preced. 590K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,1%).