Borse europee salgono in seduta attendista. Bene i difensivi

(Teleborsa) -, che salgono nell'ultima parte di seduta grazie all'andamento positivo di Wall Street. A dominare la giornata sono state le preoccupazioni un rallentamento economico del Vecchio Continente, a causa della grave crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina, e le previsioni sul simposio della Federal Reserve di Jackson Hole di questa settimana. Piazza Affari termina la giornata sopra la parità, con le performance migliori messe a segno dai settori, tra cuiSeduta positiva per, che ha siglato un accordo con Catalyst Spirit per l', primo passo di un'operazione che la porterà ad acquisire il controllo totale del brand di bourbon nel medio termine.Sale anche, dopo che il Messaggero ha scritto che prosegue. L'operazione dovrebbe lasciare Rai Way quotata con F2i al 33%, RAI al 30% (il minimo previsto per legge), Mediaset al 23%, e il restante 14% flottante, secondo l'indiscrezioni.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 0,9965. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.752,8 dollari l'oncia. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 93,36 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +231 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,67%.senza slancio, che negozia con un +0,2%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,22%, e composta, che cresce di un modesto +0,39%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 22.431 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.457 punti. In frazionale progresso il(+0,3%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,39%).Ilnella seduta odierna è stato pari a 1,65 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,54 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,54 miliardi di azioni, rispetto ai 0,53 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,99%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,36%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,63%.In luce, con un ampio progresso dell'1,42%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,24%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Tra i(+5,40%),(+3,71%),(+3,20%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,68%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.