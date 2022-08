Le borse europee guardano a Jackson Hole

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

DiaSorin

Campari

Recordati

Terna

Banca Mediolanum

Inwit

Unipol

Amplifon

Caltagirone SpA

Rai Way

Datalogic

Seco

Mondadori

De' Longhi

OVS

Ascopiave

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Gli occhi degli investitori puntati al meeting di Jackson Hole in programma da domani fino al 27 agosto. Venerdì 26 è atteso l'intervento del numero uno della Fed, Jerome Powell per carpire maggiori indicazioni sull'entità del rialzo dei tassi che la banca centrale statunitense potrebbe annunciare in occasione della riunione di settembre.Sul fronte societario, a Piazza Affari, si mette in evidenza Campari dopo l'acquisizione del bourbon Howler Head Stessa cautela prevale sul cambio, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.744 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 94,58 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +233 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,67%.poco mosso, che mostra un -0,05%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,47%; sostanzialmente invariato. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.339 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 24.411 punti.di Milano, troviamo(+2,27%),(+1,43%),(+1,10%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.scende dell'1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,40%),(+1,93%),(+1,40%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,25%.Sensibili perdite per, in calo del 2,20%.In apnea, che arretra del 2,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.Tra ledi maggior peso:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -4%; preced. -8,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -933K barili; preced. -7,06 Mln barili)08:00: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. 0,2%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 43,2%).