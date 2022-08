Stabile la Borsa di New York in attesa di indicazioni dalla FED

Nordstrom

(Teleborsa) -, continuando a mostrare, dal quale potrebbero emergere indicazioni più dettagliate sull'attività delle banche centrali a livello mondiale e soprattutto della FED. Gli investitori si trovano anche a valutare diversi dati macroeconomici, che offrono uno scenario in chiaroscuro dell'economia statunitense.Glipresso le fabbriche statunitensi sono aumentati più del previsto a luglio, indicando una domanda sostenuta di attrezzature nonostante i tassi di interesse più elevati e le preoccupazioni per l'indebolimento dell'economia. La lettura complessiva è stata comunque inferiore alle attese. Le hanno invece continuato a rimanere ai minimi degli ultimi 22 anni, frenate da una domanda di rifinanziamento significativamente ridotta e da una debole attività di acquisto di abitazioni.Ieri gli hanno mostrato che l'attività economica del settore privato si è contratta per il secondo mese consecutivo ad agosto, accrescendo la prospettive che la FED allenti il suo ciclo di rialzo dei tassi.Sul fronte della politica monetaria, si attende ilal Simposio di Jackson Hole . Le parole di Powell potrebbero offrire un po' di chiarezza sulla velocità dei prossimi rialzi dei tassi e sulle sue aspettative su quanto alti dovranno salire i tassi prima che l'inflazione sia riportata sotto controllo.Intanto, un orientamentoè arrivato dal presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis,. "Con molte, molte misure siamo al massimo dell'occupazione e siamo a un'inflazione molto alta. Quindi questa è una situazione completamente sbilanciata, il che significa che per me è molto chiaro:per riportare le cose in equilibrio", ha detto durante un evento.Per quanto riguarda le(colosso statunitense della grande distribuzione) hapoiché il traffico dei clienti e la domanda hanno decelerato in modo significativo a partire da fine giugno, colpiti dall'inflazione galoppante.ha invece comunicato unper l'esercizio in corso e aumentato il buyback.rilasceranno i risultati dopo la chiusura del mercato.Tra ici sono anche, che ha iniziato a vendere i propri prodotti super allargare la base clienti, e, che ha accettato di acquistare una grossa fetta del retailer online Yoox Net-A-Porter (YNAP) daa un prezzo ridotto.A Wall Street, ile si posiziona su 32.859 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.124 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,08%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,19%). Si distingue nel paniere S&P 500 ildel Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,93%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,24%),(+1,89%),(+1,79%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.