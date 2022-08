Borse europee prudenti in vista Jackson Hole

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,58%.I mercati sono in attesa del simposio economico annuale della Fed di Jackson Hole, in cui domani interverrà il presidente Powell (alle 16 italiane). Nel frattempo i verbali del consiglio direttivo della BCE di luglio hanno confermato la possibilità che, un ulteriore aumento dei tassi, a settembre, potrebbe essere di portata meno ampia rispetto ai 50 punti base decisi lo scorso mese.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,63%) si attesta su 94,29 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +223 punti base, con un calo di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,55%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%; poco mosso, che mostra un -0,08%. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.454 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 24.533 punti.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,34 miliardi di euro, in rialzo del 4,46% rispetto ai precedenti 1,29 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.di Milano, troviamo(+2,06%),(+1,84%),(+1,78%) e(+1,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.In apnea, che arretra del 2,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,09%.di Milano,(+7,29%),(+4,94%),(+3,68%) e(+2,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,72%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,61%.Scende, con un ribasso del 2,18%.Tra i dati08:00: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. 0,2%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 43,1%)10:00: Indice IFO (atteso 86,8 punti; preced. 88,7 punti)14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 253K unità; preced. 245K unità).