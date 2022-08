Mercati europei in rialzo in attesa di segnali da banche centrali

Intermonte

(Teleborsa) -, con l'ottimismo di inizio seduta provocato dai dati positivi dell'economia tedesca che sta venendo sovrastato dalle speculazioni sui messaggi che arriveranno dall'atteso. "È improbabile che Jerome Powell e la Banca Centrale statunitense accolgano con favore il recente allentamento delle condizioni finanziarie -fa notare Nikolaj Schmidt, Chief International Economist, T. Rowe Price - E in termini di politica monetaria,. Ciò suggerisce che assisteremo a una combinazione di indebolimento del mercato azionario, allargamento degli spread creditizi, rafforzamento del dollaro e aumento dei tassi di interesse".L' è cresciuta dello 0,1% su base trimestrale e dell'1,7% su base annua nel secondo trimestre del 2022, superando le attese degli analisti. Latedesche è invece calata ad agosto, secondo i dati dell'IFO Institute, in un contesto di forte incertezza tra le aziende e con l'economia della Germania che dovrebbe subire una contrazione nel terzo trimestre.Tra gli altri dati macro, è peggiorata lamanifatturiere francesi nel mese di agosto e ha continuato a moderarsi la crescita deiin Spagna nel mese di luglio.Gli analisti e gli investitori cominciano anche a considerare lenelle loro scelte. Gli stanno facendo la più grande scommessa contro i titoli di stato italiani dalla crisi finanziaria globale, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence riportati dal Financial Times. Il valore totale delle obbligazioni italiane prese in prestito dagli investitori per scommettere su un calo dei prezzi ha raggiunto il livello più alto da gennaio 2008 ad agosto, a oltre 39 miliardi di euro.Guardando alle prossime settimane, "idovrebbero essere, quindi la nostra preferenza va ai titoli con un buon profilo internazionale, con tendenze visibili, o che beneficiano di contratti esistenti o di chiare tendenze di settore (ad esempio, rivoluzione digitale, Recovery Plan) - afferma- La solidità dei bilanci è un altro elemento che può fare la differenza".L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. L'continua gli scambi a 1.764,6 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,79%. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 94,75 dollari per barile, con un calo dello 0,15%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +224 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,57%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,26%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,18%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,25%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.572 punti.Pressoché invariato il(+0,11%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(+0,09%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,53%.In luce, con un ampio progresso dell'1,73%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,16%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,98%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.del FTSE MidCap,(+3,46%),(+3,01%),(+1,68%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.scende dell'1,05%.