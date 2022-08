Borse europee in rosso. Fed conferma linea aggressiva

S&P-500

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Nel frattempo, Wall Street prosegue le contrattazioni in forte ribasso, con l'che flette dell'1,95%, nel giorno del tanto atteso intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell al simposio economico di Jackson Hole. I banchiere ha detto che bisogna continuare con i rialzi dei tassi e che riportare l'inflazione sotto controllo richiederà "un certo tempo".Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.737,2 dollari l'oncia, in calo dell'1,18%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,47%.Balza in alto lo, posizionandosi a +230 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,68%.scende, con un ribasso del 2,26%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,70%, e crolla, con una flessione dell'1,68%. A Milano, forte calo del(-2,49%), che ha toccato 21.895 punti, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 23.948 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,29 miliardi di euro, in deciso ribasso (-13,75%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,5 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,41 miliardi.In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -6,02%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 5,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,92%.Tra i(+2,75%),(+2,47%),(+2,07%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,57%.In perdita, che scende del 3,95%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,78 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 79 punti; preced. 80 punti)10:00: M3, annuale (atteso 5,6%; preced. 5,7%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%).