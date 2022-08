Borse europee in rosso. Risale lo spread

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, dopo che dal simposio di Jackson Hole sono giunte dichiarazioni da "falco" sia dalla Fed che dalla BCE.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 0,9925. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.721,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,77%), raggiunge 93,77 dollari per barile. I prezzi del gas naturale sono in altalena, oscillando attorno alla soglia dei 300 euro al megawattora.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +233 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,86%.calo deciso per, che segna un -1,27%. Chiusa per festività la borsa di; soffre, che evidenzia una perdita dell'1,45%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,09% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 23.689 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,55%, sulla scia del continuo rialzo dei prezzi del greggio Denaro su, che registra un rialzo dell'1,23%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,62%.Giù ancheche soffre un calo del 2,35%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,20%.del FTSE MidCap,(+2,37%),(+1,17%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,83%.Scende, con un ribasso del 4,48%.Crolla, con una flessione del 3,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,31%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 10,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,1%).