Piazza Affari recupera dai minimi sul finale

(Teleborsa) -, ma sopra i minimi intraday, grazie ai segnali di ripresa accennati da Wall Street. A New York l'S&P-500 segna ancora un calo dello 0,40%, sopra i minimi dell'esordio. A condizionare i mercati le parole di Powell venerdì scorso ed il prezzo del gas, che ha chiuso ad Amsterdam in forte calo a 280 euro, sulla notizia della convocazione del prossimo vertice UE L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,40%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.740 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,92%.Invariato lo, che si posiziona a +229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,78%.tentenna, che cede lo 0,61%, mentre la piazza disegna un ribasso dello 0,83%.Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,24% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 23.877 punti. In ribasso il(-0,72%); con analoga direzione, in rosso il(-1,13%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,21 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,82%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,57 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,39 miliardi.Tra i 427 titoli trattati, 57 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 235 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 135 titoli.di Milano, troviamo(+4,78%),(+3,13%),(+2,17%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,06%.Scende, con un ribasso del 2,75%.Crolla, con una flessione del 2,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,47%.del FTSE MidCap,(+3,74%),(+2,68%),(+2,38%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,58%.In perdita, che scende del 2,72%.