Asia in ordine sparso. Recupera la borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche procedono in ordine sparso, dopo il tracollo di ieri sulla scia di quanto emerso la scorsa settimana al meeting di Jackson Hole. Ora i mercati stanno cercando una traiettoria in attesa di alcuni dati macro importanti nei prossimi giorni.Giornata di guadagni per la Borsa di, con ilche mostra una plusvalenza dell'1,18%, mentre iul Topix sale dell'1,29%. In denaro anche(+0,94%)., sulla notizia di nuovi lockdown nelle grandi città a causa delle nuove infezioni da Covid. La piazza diperde lo 0,67%elo 0,76%. Tiene meglio(+0,26%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi viaggia in ribasso(-0,89%)mentre tiene Singapore (+0,69%).In rialzo(+1,29%); come pure, sale(+0,69%).La giornata del 29 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,15%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,18%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%.Il rendimento dell'scambia 0,23%, mentre il rendimento per ilè pari 2,65%.